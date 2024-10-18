Прогноз погоды в Крыму на 18 октября

Прогноз погоды в Крыму на 18 октябряВ Симферополе +9 и небольшой дождьВ Севастополе +12 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и небольшой дождьВ Черноморском +11 и дождьВ Джанкое +11 и небольшой дождьВ Ялте +13 и небольшой дождьВ Алуште +12 и малооблачноВ Керчи +11 и небольшой дождьЧитать подробнее>>> .