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Царьград

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HUAWEI представила MatePad Air 2026 для студентов и дизайнеров

HUAWEI представила MatePad Air 2026 для студентов и дизайнеров

В 2026 году HUAWEI выпустила MatePad Air — планшет для студентов, дизайнеров и журналистов. Слоган «Вдохновение в легкости» подчеркивает его эргономичность и мобильность.

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