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Огонь уничтожил две машины в разных районах Алтайского края за день

Огонь уничтожил две машины в разных районах Алтайского края за день

Причиной возгораний стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств В Алтайском крае 17 сентября произошло два пожара автомобилей — в Бийске и Угловском районе.

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