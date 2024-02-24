Премьеры Италии, Канады, Бельгии и председатель ЕК прибыли в Киев

Западные политики решили выразить свою солидарность с Киевом.фото: unsplash.com/@albovsky--> Четыре западных лидера, включая премьеров Италии, Канады и Бельгии, прибыли в Киев во вторую годовщину начала спецоперации.
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