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RT Russia

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Психолог Кочетова дала советы по борьбе со стрессом перед экзаменами

Психолог Кочетова дала советы по борьбе со стрессом перед экзаменами

Юлия Кочетова, клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ дала в беседе с RT советы школьникам и родителям, как бороться со стрессом перед экзаменами.

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