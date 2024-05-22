Психолог Кочетова дала советы по борьбе со стрессом перед экзаменами

Юлия Кочетова, клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ дала в беседе с RT советы школьникам и родителям, как бороться со стрессом перед экзаменами.
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