Пожаловавшийся на комика Останина активист обвинил его в насмешке над инвалидом

Евгений Маринов Конечно, надо наказывать! Это не комизм, это низкосортная быдлятина.... Даже если этот инвалид много лет так ездит, даже если к боевым действиям не имеет отношения - насмехаться над физическими недостатками человека низко, подло и недостойно звания человека.

ЕМ Евгений Маринов А вообще сколько примитивизма в этих называемых сегодня модным английским словом "стенд-ап" эстрадных показухах.... В подавляющем большинстве примитив и быдлятина.... И ведь смотрят... И аплодируют... И на ТВ показывают... Внедряют в наше сознание, что это и есть искусство, юмор... Кто и зачем нас пытается смешать с дерьмом?