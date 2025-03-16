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Пожаловавшийся на комика Останина активист обвинил его в насмешке над инвалидом

Пожаловавшийся на комика Останина активист обвинил его в насмешке над инвалидом

Российский активист Зайцев (имя неизвестно), который пожаловался на комика Артемия Останина из-за шутки про мужчину без ног в метро, обвинил его в насмешке над инвалидом.

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Комментарии
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Евгений Маринов
Конечно, надо наказывать! Это не комизм, это низкосортная быдлятина.... Даже если этот инвалид много лет так ездит, даже если к боевым действиям не имеет отношения - насмехаться над физическими недостатками человека низко, подло и недостойно звания человека.
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22 час.
ЕМ
Евгений Маринов
А вообще сколько примитивизма в этих называемых сегодня модным английским словом &quot;стенд-ап&quot; эстрадных показухах.... В подавляющем большинстве примитив и быдлятина.... И ведь смотрят... И аплодируют... И на ТВ показывают... Внедряют в наше сознание, что это и есть искусство, юмор... Кто и зачем нас пытается смешать с дерьмом?
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22 час.
Евгений Петров
Вообще-то разговор был о том, что он оскорбил участника СВО, потерявшего ноги... Теперь оказывается, что это попрошайка из метро😎 Может стоит озаботиться не каким-то никому неизвестным недокомиком, а тем, какого хрена все метро забито попрошайками, на улицах тоже, на перекрестках в окна машин лезут. Достало уже их посылать, хотя им похер, только матерятся в ответ и дальше за свое.😡
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20 час.
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