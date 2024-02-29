«В детском театре невозможно солгать зрителю». Юных актеров из Петрозаводска пригласили на престижный фестиваль в Москву

Но артисты рискуют остаться дома. Поговорили с детским режиссером и руководителем творческой лаборатории «Театрум», актрисой театра «Творческая мастерская» Еленой Политанской о труппе, ее жизни и выживании.
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