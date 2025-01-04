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Фетисов об МЧМ: «Никакого интереса нет. Идет хоккейная деградация. Зачем мне этот турнир, если наших ребят там нет?»

«Нас оттуда выкинули, и мне там смотреть нечего. Меня спрашивали насчет канадцев, которые вылетели в четвертьфинале.

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