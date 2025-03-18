Банк ДОМ.РФ упростил уплату налогов, штрафов и пошлин онлайн

Клиенты Банка ДОМ.РФ получили возможность быстрее и удобнее оплачивать государственные услуги. Все госплатежи, включая налоги, штрафы, пошлины и оплату образования, доступны через Систему быстрых платежей (СБП) по уникальному идентификатору начисления (УИН).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии