Ведь мог же всё сделать по-другому? Конечно мог. Мог договориться на счет себя и ближнего круга — всё бы дали, на многое закрыли бы глаза и СМИ.
Он сделал великий и страшный выбор....
Комментарии
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Николай Чусовский
"Тебе демократия дороже старых друзей" А я поспорил бы на тему: Демократия - "демократия". Культ идолов "демократия" и "свобода" не то-же самое, что Демократия и Свобода. И именем этих 2-х проржавевших насквозь идолов уже много лет по всему миру льётся кровь.
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15 час.
Юрий Золотарев
А еще: нужно было бы отдать верховную власть Ксении Собчак!! И начался бы у России "век шшастья"!!!
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12 час.
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