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Свежие комментарии

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    Мощно, открыто, честно и правильно!!!Кто не рискует, тот…
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Он сделал великий и страшный выбор....

Он сделал великий и страшный выбор....

Ведь мог же всё сделать по-другому? Конечно мог. Мог договориться на счет себя и ближнего круга — всё бы дали, на многое закрыли бы глаза и СМИ.

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Комментарии
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Николай Чусовский
&quot;Тебе демократия дороже старых друзей&quot;     А я поспорил бы на тему: Демократия - &quot;демократия&quot;. Культ идолов &quot;демократия&quot; и &quot;свобода&quot; не то-же самое, что Демократия и Свобода. И именем этих 2-х проржавевших насквозь идолов уже много лет по всему миру льётся кровь.
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15 час.
Юрий Золотарев
А еще: нужно было бы отдать верховную власть Ксении Собчак!! И начался бы у России &quot;век шшастья&quot;!!!
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12 час.

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