Он сделал великий и страшный выбор....

Николай Чусовский

"Тебе демократия дороже старых друзей" А я поспорил бы на тему: Демократия - "демократия". Культ идолов "демократия" и "свобода" не то-же самое, что Демократия и Свобода. И именем этих 2-х проржавевших насквозь идолов уже много лет по всему миру льётся кровь.