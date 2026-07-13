Политика как он...
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Политика как она есть

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Премьер Грузии назвал условие дальнейшего сотрудничества с ПА ОБСЕ

Премьер Грузии назвал условие дальнейшего сотрудничества с ПА ОБСЕ

Власти Грузии продолжат сотрудничество с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на принятую критическую резолюцию, из-за которой грузинская делегация покинула зал заседания.

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