Премьер Грузии назвал условие дальнейшего сотрудничества с ПА ОБСЕ

Власти Грузии продолжат сотрудничество с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на принятую критическую резолюцию, из-за которой грузинская делегация покинула зал заседания.
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