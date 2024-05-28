Московскому авиаремонтному заводу — 85 лет. Спецвыпуск FlightTV о прошлом, настоящем и будущем МАРЗ

Московский авиаремонтный завод ДОСААФ начал свою работу в мае 1939 года, когда при Рутовском авиационном клубе была открыта авиационная мастерская ОСОАВИАХИМ, отвечавшая за техническое обслуживание планеров начальной подготовки.
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