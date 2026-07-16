Дмитриев раскритиковал награждение мэра Лондона Хана дворянским титулом

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, прокомментировал присвоение мэру Лондона Садику Хану дворянского титула.
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