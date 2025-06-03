Автомобили Solaris начали продавать в России по демпинговым ценам

Бренд Solaris, под которым производятся хорошо знакомые россиянам автомобили Hyundai, резко снизил цены на свои автомобили: начальная стоимость седанов и хетчбэков после переписывания ценников укладывается в пределы 2 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии