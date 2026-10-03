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Друг Кашпировского раскрыл подробности последнего разговора с ним

Друг Кашпировского раскрыл подробности последнего разговора с ним

Актер театра и кино, врач-психотерапевт Александр Рапопорт, друживший с Кашпировским более 30 лет, рассказал о своем последнем разговоре с ним.

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