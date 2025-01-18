Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Юлия
    Какие же твари все эти наемники! Их нельзя брать в плен - только уничтожать!"Горжусь тем, что...
  • Eduard
    Собака? Да это Зеленскому еще лесть,собаки не предают,как Зеленский!Власть не оценила...
  • Владимир Тимошков
    Троебалтов В ПИДОРОПУ. Оккупировали территории купленные Петром I.Шведский десант в...

"Остатки старой советской школы": Украине показали настоящую "декоммунизацию" - теперь "Луча" у неё нет

"Остатки старой советской школы": Украине показали настоящую "декоммунизацию" - теперь "Луча" у неё нет

Президент России Владимир Путин ещё в феврале 2022-го предупредил Украину: она узнает, что такое настоящая декоммунизация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Надо бить так,чтоб на этом месте оставалась только пыль,причем делать это надо в разгар рабочей недели и днем,чтобы кадров,которые все знают,тоже не осталось!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх