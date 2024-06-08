Кино: Как дочь львовского банкира снялась в кино для взрослых и стала звездой Голливуда №1: Хеди Ламарр

Хеди Ламар - звезда «золотого» века Голливуда. У этой красавицы фантастически причудливая судьба. Дочь львовского банкира снялась в запрещёном фильме, стала фактически первой порнозвездой, сбежала от мужа-миллионера в голливуд, стала звездой №1 и, как будто всего этого было мало - совершила открытие, благодаря которому мир получил Wi-Fi и мобильную связь.