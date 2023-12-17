Робопес из Южной Кореи установил мировой рекорд в беге на 100 метров

45-килограммовый робопес HOUND (гончая), разработанный южнокорейской Лабораторией динамического управления и проектирования роботов при Корейском институте науки и технологий (KAIST), установил рекорд в забеге на 100 метров, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса — 19,87 сек.