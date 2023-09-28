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Татьяна Тарасова назвала издевательством решение CAS перенести рассмотрение дела Валиевой

Татьяна Тарасова назвала издевательством решение CAS перенести рассмотрение дела Валиевой

Вынесение вердикта снова отложено.Вынесение вердикта снова отложено.Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отложить вынесение вердикта по делу об антидопинговом нарушении российской фигуристки Камилы Валиевой.

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