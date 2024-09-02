Отказ Германии от АЭС разрушит ее промышленность Германия запустила амбициозный план перехода на возобновляемые источники энергии.
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Отказ Германии от АЭС разрушит ее промышленность Германия запустила амбициозный план перехода на возобновляемые источники энергии.
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