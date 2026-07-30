Евгений Бабичев: защита авторских прав увеличивает доход артистов

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал о растущей важности защиты авторских прав в России. Благодаря этому артисты теперь могут не только защищать свои произведения, но и получать дополнительные доходы.
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