Прогноз погоды в Крыму на 13 ноября 🌧 В Симферополе +10 и небольшой дождь В Севастополе +12 и небольшой дождь В Евпатории +10 и небольшой дождь В Черноморском +8 и дождь В Джанкое +8 и небольшой дождь В Ялте +12 и небольшой дождь В Алуште +11 и дождь В Керчи +7 и пасмурно В Армянске +7 и небольшой дождь В Красноперекопске +8 и небольшой дождь В Бахчисарае +11 и небольшой дождь В Феодосии +8 и пасмурно В Судаке +11 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.