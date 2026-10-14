With the debut of VisionQuest, Paladin is one of the newest baddies to join the MCU. Here's why the actor might look somewhat familiar to TV viewers.
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