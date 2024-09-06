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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Большого шлема»

Синнер второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Большого шлема»

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Джека Дрэйпера в полуфинале US Open – 7:5, 7:6(3), 6:2. Итальянец второй раз вышел в финал турнира «Большого шлема».

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