Странный звук в речи Трампа попал на видео и привлёк внимание СМИ.Президент США Дональд Трамп издал необычный звук во время выступления на митинге в городе Пендлтон, штат Южная Каролина.
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