Володин: Отношения России и Вьетнама больше чем просто партнерство

Отношения России и Вьетнама больше чем просто партнерство — это отношения стратегических друзей. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал 15 октября в Ханое в ходе встречи со спикером Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, сообщается на официальном сайте Госдумы.