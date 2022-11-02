Военное обозрение

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Пресса США со ссылкой на источник утверждает, что Иран собирается атаковать Саудовскую Аравию

Пресса США со ссылкой на источник утверждает, что Иран собирается атаковать Саудовскую Аравию

В крупном американском издании The Wall Street Journal вышел материал, в котором утверждается, что Иран якобы собирается атаковать Саудовскую Аравию, а также территорию Иракского Курдистана с военными базами США.

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