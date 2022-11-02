Пресса США со ссылкой на источник утверждает, что Иран собирается атаковать Саудовскую Аравию

В крупном американском издании The Wall Street Journal вышел материал, в котором утверждается, что Иран якобы собирается атаковать Саудовскую Аравию, а также территорию Иракского Курдистана с военными базами США.
Популярные статьи
- Министерство просвещения возвращает в школу уроки начальной военной подготовки
- Российские войска вошли в ключевые узлы укрепрайона ВСУ под Авдеевкой, противник не смог перебросить колёсную бронетехнику из-за размокшего грунта
- Росгвардейцы выявили в Херсонской и Запорожской областях десятки пособников ВСУ
Свежие комментарии