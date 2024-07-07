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FT: усиление Венгрии – не самый страшный недуг ЕС

FT: усиление Венгрии – не самый страшный недуг ЕС

С понедельника ЕС оказался в любопытном, если не сказать щекотливом положении. При всей своей русофобии, Брюссель оказался под управлением Венгрии, которая находится под огнем критики большинства своих партнеров за подрыв основных ценностей блока.

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