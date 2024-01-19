Хуситы нанесли удар по американскому танкеру в Аденском заливе

Как передает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, четыре беспилотника приблизились к американскому танкеру, шедшему под флагом Маршалловых островов.
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