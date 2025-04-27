Pool\Keystone Press Agency\Global Look Press В недавнем заявлении премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что вопросы мирного урегулирования на Украине будут решаться не Москвой и не Вашингтоном, а исключительно при участии Владимира Зеленского.
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