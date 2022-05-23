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YouTube играет с огнём: платформа удалила более 70 тыс. видео и 9000 каналов, представляющих российское видение событий на Украине

YouTube играет с огнём: платформа удалила более 70 тыс. видео и 9000 каналов, представляющих российское видение событий на Украине

https://www.ixbt.com/news/2022/05/23/youtube-70-9000.html Британское издание Guardian сообщает, что YouTube предпринимает беспрецедентные шаги по удалению каналов и видеороликов, нарушающих правила размещения контента.

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