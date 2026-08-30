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Тушение пожара под Анапой осложняет сильный ветер – видео

Тушение пожара под Анапой осложняет сильный ветер – видео

РЕН ТВ Пожар в природном заповеднике под Анапой быстро распространяется из-за сильного ветра. Там, рядом с жилой зоной, горит камыш.

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