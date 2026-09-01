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Иң хәлле россиялеләрнең байлыгы ел башыннан 19,8 миллиард долларга кимегән

Иң хәлле россиялеләрнең байлыгы ел башыннан 19,8 миллиард долларга кимегән

Россиядәге иң бай эшкуарларның гомуми байлыгы ел башыннан 19,771 миллиард долларга кимегән. Моны РИА Новости агентлыгы Bloomberg Billionaires Index (BBI) рейтингы мәгълүматлары нигезендә исәпләп чыгарган.

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