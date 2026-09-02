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Живая Кубань

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«А бронежилеты каждому ученику не хотят закупить?»: в Краснодаре родителей возмутил сбор денег на бронепленку

«А бронежилеты каждому ученику не хотят закупить?»: в Краснодаре родителей возмутил сбор денег на бронепленку

«А бронежилеты каждому ученику не хотят закупить?»: в Краснодаре родителей возмутил сбор денег на бронепленкуВ родительских чатах Краснодара появилась информация о сборе денег на оклейку школьных окон бронированной пленкой.

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