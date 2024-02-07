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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Надеждину удалось ещё на сутки навязать России возню вокруг своей фигуры

Надеждину удалось ещё на сутки навязать России возню вокруг своей фигуры

Политнавигатор Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» либерал Борис Надеждин обратился в ЦИК с письмом и просьбой перенести рассмотрение его регистрации с 7 на 10 февраля.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
Это Надеждину удалось? Это удалось либеральным СМИ.Вот эту блевотину нужно ставить раком.Чтобы летели и пердели.Но,как я думаю,это невыполнимо.У нас ведь все такие добрые,такие толерантные.
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10 час.
Владимир Ильин
Не верится, что среди сторонников Надеждина 15% откровенных подлецов. Ведь было заранее известно, что подлинность подписей будет тщательно проверяться. Быстрее похоже на работу умного, опытного провокатора. Стоит лишь вспомнить, как профессионально убрали из большой политики Валерия Рашкина.
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3 час.
Вадим Белецкий
Первостатейный гадёныш - ведь прекрасно знал, что шансы на регистрацию у него минимальны, однако хайп вокруг такого ничтожества (все эти либероидные уроды &quot;умеют&quot; лишь карман свой набивать, но ни в коем случае что-то полезное для страны сделать!), ему гораздо важнее, нежели какие-то реальные результаты! Разъевшийся &quot;таракан&quot;, тьфу на всю эту либероидную братию - пусть сами с собой в их микроскопическом междусобойчике, продолжают обсуждать чекистского &quot;кровавого мордора&quot;, больше им ничего не остаётся!
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31 мин.

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