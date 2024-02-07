Надеждину удалось ещё на сутки навязать России возню вокруг своей фигуры

Это Надеждину удалось? Это удалось либеральным СМИ.Вот эту блевотину нужно ставить раком.Чтобы летели и пердели.Но,как я думаю,это невыполнимо.У нас ведь все такие добрые,такие толерантные.

Не верится, что среди сторонников Надеждина 15% откровенных подлецов. Ведь было заранее известно, что подлинность подписей будет тщательно проверяться. Быстрее похоже на работу умного, опытного провокатора. Стоит лишь вспомнить, как профессионально убрали из большой политики Валерия Рашкина.

Вадим Белецкий

Первостатейный гадёныш - ведь прекрасно знал, что шансы на регистрацию у него минимальны, однако хайп вокруг такого ничтожества (все эти либероидные уроды "умеют" лишь карман свой набивать, но ни в коем случае что-то полезное для страны сделать!), ему гораздо важнее, нежели какие-то реальные результаты! Разъевшийся "таракан", тьфу на всю эту либероидную братию - пусть сами с собой в их микроскопическом междусобойчике, продолжают обсуждать чекистского "кровавого мордора", больше им ничего не остаётся!