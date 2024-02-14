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Западная пресса: конфликт на Украине привел к ослаблению военной мощи бундесвера

Западная пресса: конфликт на Украине привел к ослаблению военной мощи бундесвера

С начала вооруженного конфликта на Украине технические возможности бундесвера значительно ослабли. Об этом сообщает издание The Financial Times.

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