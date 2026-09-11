На улице Либкнехта в Рязани сбили 94-летнюю пенсионерку

Инцидент случился в четверг, 10 сентября, около дома №9 на улице Либкнехта. По предварительной информации, 38-летняя женщина, управляющая автомобилем Chevrolet Lacetti, сбила 94-летнюю пенсионерку.
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