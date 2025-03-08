На Украине сообщили об изъятии средств со счетов Фридмана и Авена

АНГЕЛ АНГЕЛ

А ведь говорили им храните деньги в Сбербанке России, ан нет, разума не хватило осознать, что все нажитое ими "непосильным" трудом у них, как активы, недвижимость и т.д. "дружественные" им государства в любой момент могут у них просто изъять, в пользу своих интересов, при этом будут их "использовать", как и членов их семьи в своих интересах. А их интересы это уничтожение России и ее народа....