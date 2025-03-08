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На Украине сообщили об изъятии средств со счетов Фридмана и Авена

На Украине сообщили об изъятии средств со счетов Фридмана и Авена

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины сообщило об изъятии более 3,3 миллиона долларов со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А ведь говорили им храните деньги в Сбербанке России, ан нет, разума не хватило осознать, что все нажитое ими &quot;непосильным&quot; трудом у них, как активы, недвижимость и т.д. &quot;дружественные&quot; им государства в любой момент могут у них просто изъять, в пользу своих интересов, при этом будут их &quot;использовать&quot;, как и членов их семьи в своих интересах. А их интересы это уничтожение России и ее народа....
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