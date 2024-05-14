Песков: Дюмин будет курировать в АП вопросы ОПК, спорта и заниматься Госсоветом

Как рассказал журналистам во вторник, 14 мая, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, помощник президента РФ Алексей Дюмин в администрации президента будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, спорта и заниматься Госсоветом.
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