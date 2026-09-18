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Татар-информ

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Форвард «Салавата Юлаева» Родуолд оштрафован за симуляцию в матче с «Ак Барсом»

Форвард «Салавата Юлаева» Родуолд оштрафован за симуляцию в матче с «Ак Барсом»

Фото: hcsalavat.ru Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд получил денежный штраф от КХЛ за симуляцию в игре против «Ак Барса».

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