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Более 27% жителей Республики Алтай приняли участие в выборах депутатов Госдумы

Более 27% жителей Республики Алтай приняли участие в выборах депутатов Госдумы

Явка на выборах в Госдуму в Республике Алтай на 15.00 19 сентября составила 27,19% от общего числа избирателей.

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