Австрия получила данные от США о подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Концерт Тейлор Свифт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / taylorswift Австрия отменила сразу три концерта певицы Тейлор Свифт на своей территории, приняв к сведению полученные от Соединённых Штатов разведданные.