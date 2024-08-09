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Австрия получила данные от США о подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Концерт Тейлор Свифт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / taylorswift Австрия отменила сразу три концерта певицы Тейлор Свифт на своей территории, приняв к сведению полученные от Соединённых Штатов разведданные.

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