Русская армия — не вариант: Пашинян строит Вооруженные силы в швейцарском стиле

Премьер Армении рассказал, какие изменения ждут войска его страны после сдачи Карабаха. Светлана Гомзикова На фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Фененко Армения переформатирует свои вооруженные силы, взяв за образец армию Швейцарии.
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