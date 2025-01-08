Players Championship 2025 — 1/8 финала. Трансляции расписание

С 17 по 19 марта 2025, 1/8 финала Players Championship по снукеру, рейтинговый, Telford International Centre, Телфорд, Англия Предыдущий чемпион: Марк Аллен Снукер 1/8 финала Players Championship 2025: Нил Робертсон, Джадд Трамп, Марк Селби, Шон Мерфи, Марк Уильямс, Джон Хиггинс Марк Аллен и другие — смотрите поединки топов в прямом эфиреВсе Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции турнира Снукер 1/8 финала Players Championship 2025 — прямые трансляции, расписание Матчи Плеерс Чемпионшип (Live) Смотреть сегодня прямые трансляции по снукеру 1/8 финала рейтингового турнира Players Championship вы можете на ITV, Eurosport/Discovery+, WST Play, Huya, Matchroom.