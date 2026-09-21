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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске сын избил 80-летнюю мать крышкой от унитаза

В Новосибирске сын избил 80-летнюю мать крышкой от унитаза

В Новосибирске соседи защитили 80-летнюю пенсионерку от пьющего сына. Конфликт случился вечером 20 сентября в доме на улице Степная.

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