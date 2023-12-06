БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В США признали вину за гибель сотен тысяч украинцев

В США признали вину за гибель сотен тысяч украинцев

Вадим Москаленко.   В гибели сотен тысяч человек на Украине виновно руководство США, которое с 2014 года целенаправленно толкало «незалежную» к войне против России.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
52% земель Украины продали коллективному Западу. В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают токсичные воинские захоронения укровояк.
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13 час.
вага карлито
Да ладно!)))  хохелы не виноваты все их толкали пихали на русских и что им оставалось делать!??))) Идти убивать и умирать!)
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11 час.

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