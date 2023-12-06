52% земель Украины продали коллективному Западу. В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают токсичные воинские захоронения укровояк.

вага карлито

Да ладно!))) хохелы не виноваты все их толкали пихали на русских и что им оставалось делать!??))) Идти убивать и умирать!)