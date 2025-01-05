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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерлен набрал 12 фэнтези-очков с «Гавром». Защитник «Марселя» сделал 2 ассиста за 4 минуты в 1-м тайме

В 1-м тайме Кантен Мерлен отдал 2 ассиста за 4 минуты: сначала на Билаля Надира, а затем на Нила Мопе.

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