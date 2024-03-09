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Экс-сотрудник Пентагона: США поменяют Зеленского на того, кто будет за мир

Экс-сотрудник Пентагона: США поменяют Зеленского на того, кто будет за мир

Бывший помощник заместителя руководителя Пентагона Стивен Брайен написал в статье для сайта Weapons and Strategy, что не исключает свержения киевского режима на Украине и прихода к власти в стране такого правительства, которое было бы готово вести переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта.

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