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Мария Захарова: ЕС улюлюкает, когда Киев наносит удары по АЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес Европейского союза, обвинив его в неадекватной реакции на удары Вооруженных сил Украины по объектам атомной энергетики.

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