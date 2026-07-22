Мария Захарова: ЕС улюлюкает, когда Киев наносит удары по АЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес Европейского союза, обвинив его в неадекватной реакции на удары Вооруженных сил Украины по объектам атомной энергетики.
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