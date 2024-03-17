Победа «Реала» и новые проблемы Винисиуса, 5-й БХГ Бо, 5 очков Панарина, «Сити» в 1/2 финала Кубка Англии, сборная проголосовала на выборах и другие новости

1. «Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Ньюкасл» (2:0) благодаря дублю Бернарду. Также в 1/4 финала победил «Ковентри» из «Чемпионшипа, дважды забив «Вулвс» в добавленное время – на 97-й и 100-й.
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